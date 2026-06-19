लाखों रुपए के बिजली के तार के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

60 लीटर अवैध शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बरघाट पुलिस ने अवैध शराब परिवहन और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 60 लीटर अवैध महुआ कच्ची शराब, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बरघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई देने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल पर रखी प्लास्टिक की बोरी से 15-15 लीटर क्षमता की चार कुप्पियों में भरी कुल 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम पिकेश कुमरे (24) एवं मुकेश परते (23) निवासी ग्राम अखीवाड़ा थाना बरघाट बताए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 6 हजार रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में बरघाट निरीक्षक मोहनीश बैस, उपनिरीक्षक राहुल काकोडयि़ा, सहायक उपनिरीक्षक रामअवतार उहेरिया, प्रधान आरक्षक दीपक पवार एवं आरक्षक अनिल मर्सकोले का विशेष योगदान रहा।