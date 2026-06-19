दोपहर तक धूप ने किया हलकान, शाम को जमकर बरसे बदरा

चिलचिलाती धूप ने लोगों को हलकान किया। हालांकि शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव हुआ और आसमान में बादल छा गए। शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबादी शुरु हो गई और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। बादलों की गरज-चमक के साथ शहर में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के बाद देर शाम तक रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल गए। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के बारिश हुई। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।