नई सोच और जिम्मेदारियों के साथ पिता की भूमिका में आया बड़ा बदलाव

पैसे कमाने के साथ परिवार को भी संभालना जिम्मेदारी

दिलबाग नगर निवासी कमलेश दुबे एसबीआई लाइफ इश्यारेंस में टेरिटरी मैनेजर हैं। वे कहते हैं कि पिता का महत्व शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वे हर संतान के जीवन की नींव, उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और एक मजबूत स्तंभ होते हैं। हालांकि पहले और अब के समय में काफी बदलाव भी आया है। अब घर के काम में भी पिता को बराबर हाथ बंटाना है। बच्चे को पढ़ाने, उनके साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना भी पिता की बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसके अलावा अगर पत्नी कामकाजी महिला हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कमलेश दुबे की पत्नी प्रियंका दुबे वन विभाग में कार्यरत हैं। उनकी दो बच्चे पहल दुबे एवं श्रीश दुबे पढ़ाई कर रहे हैं। कमलेश का मानना है कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आज बदलती सोच की वजह से महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है। एक समय था जब महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद रहती थी। बात करने के लिए भी सोचना पड़ता था। सभी का जीवन है और जीने का अधिकार है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आज पिता घर से बाहर निकलकर पैसा भी कमा रहा है और परिवार को भी संभाल रहा है।