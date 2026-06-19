यात्री बस एवं ट्रक की आमने-सामने टक्कर, चालक का पैर टूटा, पांच यात्री घायल

चालक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। शेष घायलों की हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह ट्रक पानी की बोतल लेकर बालाघाट एवं बस बालाघाट से जबलपुर जा रही थी। इसी दौरान सिवनी-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहरई ग्राम मोड़ पर दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक का चालक एवं पांच यात्री घायल हो गए। टक्कर इतना भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।