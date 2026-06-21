70 साल की उम्र में भी निरोग हैं मुकेश चौरसिया, 22 साल से कर रहे योग



सिवनी. योग करने से शरीर को निरोगी काया मिलती है। यह शरीर को निरोग रखने के साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाता है। योग के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता दूसरों को सुख देने वाली बनती है। यह बात अब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आने लगी है। यही वजह है कि जिले में इन दिनों योग के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सुबह के समय पार्कों, मैदानों और घरों में बड़ी संख्या में लोग योग करते नजर आ रहे हैं। शहर के कई नागरिकों ने बताया कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और शरीर दर्द जैसी समस्याओं के लिए नियमित दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन योग को अपनाने के बाद उनकी दवाइयों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो गई है। योग से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। विशेषज्ञों के अनुसारए योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवनशैली है। इसमें प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित किया जाता है। डॉक्टरों का भी मानना है कि योग को दैनिक जीवन में शामिल करने से कई बीमारियों से बचाव संभव है, हालांकि गंभीर बीमारियों में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। नगर के योग प्रशिक्षकों का कहना है कि अगर लोग रोजाना कम से कम 30 मिनट योग करें तो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ दवाइयों पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिल सकती है। योग आज के समय में स्वस्थ जीवन का मजबूत आधार बनता जा रहा है। यदि इसे नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए, तो न सिर्फ बीमारियों से दूरी बनाई जा सकती है, बल्कि दवाइयों की जरूरत भी काफी हद तक कम की जा सकती है। हम शहर के कुछ ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने योग अपनाकर अपनी बीमारी को न केवल ठीक किया बल्कि वे अब दवाईयों से भी दूर हैं।