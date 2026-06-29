30 जून है आखरी मौका! अगर नहीं कराई eKYC तो भोपाल के 2.50 लाख उपभोक्ताओं के LPG कनेक्शन होंगे बंद

LPG eKYC Last Date: यदि आपने 30 जून तक अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवायसी नहीं कराया तो, अपना गैस कनेक्शन सस्पेंड हो सकता है। सब्सिडी भी रुक सकती है। इस संबंध में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने डीलर्स को भी सूचना भेज रही है। दरअसल वैश्विक परिस्थितियों के कारण एलपीजी की आपूर्ति पिछले करीब चार माह से प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार आया है।