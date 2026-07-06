जयपुर में हादसा: FTI ऑफिस की छत गिरी, मलबे में दबने से 10 मजदूर घायल

Jaipur FTI Office Roof Collapses: जयपुर: जयपुर में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित बजाज नगर इलाके में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (FTI) ऑफिस की छत अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे के वक्त वहां काम कर रहे 10 से अधिक मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। छत गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।