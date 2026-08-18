राजस्थान: 15 अगस्त समारोह में कुर्सी पर बैठे दलित समाज के 2 लोगों को उठाने का आरोप, नामजद रिपोर्ट दर्ज

घटना के विरोध में और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को बैरवा समाज तथा विभिन्न सहयोगी संगठनों के आह्वान पर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह आक्रोश रैली क्षेत्र के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए उपतहसील कार्यालय पहुंचेगी। वहां उग्र प्रदर्शन के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है।