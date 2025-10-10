Dog bite: कुत्ते ने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, गंभीर हालत में बालक रायपुर रेफर

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के चरचा कॉलरी में बुधवार की रात एक पागल कुत्ते का आतंक देखा गया। उसने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को काटकर घायल (Dog bite) कर दिया। हमले में एक बालक की हालत गंभीर हो गई। उसे एसईसीएल अस्पताल द्वारा एंटी रेबीज का इंजेक्शन देने से मना कर दिया गया, इससे लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं गंभीर हालत में बालक को रायपुर रेफर किया गया है।