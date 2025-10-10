Dog bite: कुत्ते ने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, गंभीर हालत में बालक रायपुर रेफर

Injured child admitted in hospital (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के चरचा कॉलरी में बुधवार की रात एक पागल कुत्ते का आतंक देखा गया। उसने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को काटकर घायल (Dog bite) कर दिया। हमले में एक बालक की हालत गंभीर हो गई। उसे एसईसीएल अस्पताल द्वारा एंटी रेबीज का इंजेक्शन देने से मना कर दिया गया, इससे लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं गंभीर हालत में बालक को रायपुर रेफर किया गया है।
नगर पालिका शिवपुर चरचा में आवारा श्वानों (Dog bite) का आतंक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर की रात को एक पागल श्वान ने अचानक शमीम अख्तर, मोहम्मद हसीब, नूर सबा, हसन राजा, मोदी सोनी सहित दर्जनभर से अधिक लोगों को काट लिया। इसमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की चीखें सुनकर मोहल्लेे में हडक़ंप मच गया। श्वान के काटने से गंभीर चोटें आईं।
स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं मिलने के कारण पीडि़तों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल 9 वर्षीय बालक हसन रजा (Dog bite) को रायपुर एम्स के लिए रेफर कर दिया। परिजन डर और दर्द से कांपते बच्चे को रायपुर लेकर गए। फिलहाल बच्चे की हालत अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है।
वहीं घटना के अगले दिन गुरुवार को सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक निवास के श्वान ने महिला सोनी राजवाड़े को काट लिया। ऐसी चर्चा है कि बंगले के श्वान ने पहले भी कई लोगों को काटा है। किंतु आसपास रहने वाले संपन्न घराने के हैं, जो अपना इलाज कर लेते हैं और अधिकारी बंगले का श्वान होने के कारण भय से कुछ नहीं बोलते तक नहीं हैं।
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नगर पालिका में एक मात्र शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जो भगवान भरोसे है। वार्ड क्रमांक 6 स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और न ही एंटी रेबीज वैक्सीन (Dog bite) की सुविधा मिल रही है।
वहीं दूसरी ओर एसईसीएल क्षेत्रीय अस्पताल चरचा कॉलरी में डॉग बाइट (Dog bite) पीडि़त का इलाज करने से मना कर दिया गया है। पीडि़तों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हम केवल एसईसीएल कर्मियों और उनके परिवार को ही रेबीज का इंजेक्शन दे सकते हैं। हमें ऊपर से ऐसा निर्देश मिला हुआ है।
अस्पताल में बच्चे को एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाए जाने से एसईसीएल प्रबंधन के प्रति आम जनता में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि डॉग बाइट (Dog bite) पीडि़त बच्चे को समय पर इंजेक्शन लगाया जाता तो उसकी हालत नहीं बिगड़ती। नगर पालिका शिवपुर चरचा और चरचा कालरी प्रबंधन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।
नगरपालिका शिवपुर-चरचा के सीएमओ वशिष्ठ कुिमार ओझा का कहना है कि नगर में घूमने वाले आवारा श्वानों (Dog bite) को पकडऩे तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध कराने अनुरोध किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर भी समुचित इलाज होना चाहिए।
