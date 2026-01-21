महंत नृत्य गोपाल ने 36 घंटों से कुछ भी नहीं खाया-पिया; बिगड़ी तबियत, हालत नाजुक!

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री राम अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने पहले उनके आवास पर पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने बेहतर और विशेषज्ञ उपचार के लिए उन्हें लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार, महंत नृत्य गोपाल दास ने पिछले 36 घंटे से कुछ भी खाया-पिया नहीं है, जिससे उनकी हालत और अधिक चिंताजनक हो गई है। फिलहाल उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मेदांता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करेगी।