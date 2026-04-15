CM नायडू के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल, YSRCP नेता गिरफ्तार

तिरुपति सांसद डॉ. एम. गुरुमूर्ति ने भी श्रीहरि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके मोबाइल और लैपटॉप को अवैध रूप से जब्त किया, जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेड बुक संविधान के नाम पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।