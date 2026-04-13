छतरपुर मेडिकल कॉलेज पर संकट के बादल- निर्माण कार्य में देरी से फंसी डीन और कर्मचारियों की नियुक्ति, शून्य हो सकता है नया सत्र

बुंदेलखंड के विकास की धुरी माने जा रहे छतरपुर मेडिकल कॉलेज के भविष्य पर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कछुआ चाल ने न केवल प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है, बल्कि इस सत्र में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीदों को भी गहरा झटका दिया है। यदि अगले दो महीनों में निर्माण कार्य पूरा होकर भवन हैंडओवर नहीं होता है, तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 शून्य घोषित हो सकता है।