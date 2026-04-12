वर्तमान में महज 1800 गट्ठर का था स्टॉक, अब कोलकाता से आएंगे जूट बैग, 1000 जूट और 2000 पीपी बैग की आपूर्ति से निकलेगा समाधान

बारदानों के इस संकट को हल करने के लिए विभाग ने त्रि-स्तरीय आपूर्ति योजना तैयार की है। कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से 3000 नए गट्ठर स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1000 गट्ठर जूट के बैग हैं, जो सीधे कोलकाता से मंगवाए जा रहे हैं। जूट के बैग अनाज के लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इसके साथ ही, बैकअप के तौर पर 2000 गट्ठर पीपी (प्लास्टिक) बैग की भी आपूर्ति की जा रही है।