अमृत 2.0 योजना से सुधरेगी छतरपुर की पेयजल व्यवस्था, अनगढ़ टौरिया और फिरंगी पछाड़ में 1 करोड़ की लागत से बनेंगी दो नई पानी टंकियां

शहर में अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 2.50 करोड़ की लागत से कुल 5 पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना है। इसी कड़ी में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले फिरंगी पछाड़ मुक्तिधाम में करीब 50 लाख रुपए की लागत से 750 केएल क्षमता वाली ओवरहेड टैंक का भूमिपूजन किया गया। इसके पश्चात अनगढ़ टौरिया पहाड़ी पर 450 केएल क्षमता की ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर टंकी के निर्माण का शुभारंभ हुआ, जिसकी लागत भी लगभग 50 लाख रुपए है। इन टंकियों के निर्माण से शहर के एक बड़े हिस्से में नियमित और पर्याप्त दबाव के साथ जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।