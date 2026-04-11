किस्मत ने छीना था साथ पर उम्मीद ने फिर मिलाया: साढ़े तीन साल तक जिसे मरा समझकर रोते रहे अपने, आज उसी बेटी को सीने से लगाकर निहाल हुई मां



शुक्रवार को छतरपुर में जब सविता का भाई संतोष और मां निर्मला देवी पहुंचे, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। साढ़े तीन साल की जुदाई के बाद जैसे ही सविता ने अपनी मां को देखा, वह दौड़कर उनके गले लग गई। मां ने भी अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और काफी देर तक दोनों एक-दूसरे को पकड़कर रोते रहे। मां निर्मला देवी के चेहरे पर वह सुकून था, जो केवल अपनी खोई हुई संतान को वापस पाकर ही मिल सकता है। उन्होंने भारी गले से कहा मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी बेटी कभी मिलेगी, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। आज मुझे मेरा खोया हुआ संसार वापस मिल गया है।