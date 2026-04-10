खौफनाक साजिश: बड़ामलहरा में पत्नी ने ही रची थी पति की हत्या की पटकथा, केबल से गला घोंटकर शव को फंदे पर लटकाया; चार आरोपी गिरफ्तार



साजिश के तहत रानी ने अपने सहयोगियों दीपक शुक्ला (20) और विक्की उर्फ विक्रम सिंह (19) तथा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले टीवी की केबल से संतोष का गला घोंट दिया। मौत सुनिश्चित करने के बाद, साक्ष्य छिपाने के लिए उन्होंने शव को साड़ी का फंदा बनाकर लटका दिया। इतना ही नहीं, मामले को पूरी तरह सुसाइड दिखाने के लिए सह-आरोपियों ने घर के अन्य सदस्यों के कमरों को बाहर से ताला लगा दिया। उनका मकसद यह दिखाना था कि संतोष ने परिजनों को कमरों में बंद किया और फिर खुदकुशी कर ली।