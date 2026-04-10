मासूमों के साथ चिता पर लेटीं महिलाएं, एमपी में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उग्र विरोध

ग्रामीणों में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर इतना गुस्सा है कि उनका कहना है कि सरकार उन्हें जीते-जी मार रही है। उनका विरोध है कि उन्हें पालने वाली उनकी जमीन ही उनसे छीनी जा रही है, वह उसे हाथ से नहीं जानें देंगे। विरोध स्वरूप महिलाओं की तरह वे भी चिता बनाकर उस पर लेटे नजर आए। यही नहीं वे इस तरह आंखें बंद कर चिता पर लेटे कि देखने वाले को लगेगा ही नहीं कि वे जीवित हैं।