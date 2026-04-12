मुआवजे की जंग: केन-बेतवा लिंक परियोजना के ढोड़न बांध स्थल पर बाहरी प्रदर्शनकारियों का डेरा, छतरपुर के असली प्रभावितों से ज्यादा पन्ना के ग्रामीणों ने घेरा मैदान

पन्ना जिले के मझगांय और रूंझ परियोजना से प्रभावित लोगों की शिकायतों से पन्ना के स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया है। पन्ना प्रशासन के साथ निरंतर बात की जा रही है कि अगर मुआवजा वितरण में कुछ विसंगति है, तो उनका फिर से सर्वे कराते हुए निराकरण कराएं। छतरपुर जिले के 14 प्रभावित ग्रामों में से जिनकी शिकायतें मिली थीं, उनके लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर सर्वे का काम जारी है। कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा। प्रदर्शन कर रहे लोग अफवाहों में न आएं और अपनी शिकायतें विधि अनुसार कलेक्टर या एसडीएम ऑफिस में दें, जिनका समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। पन्ना के लोग पन्ना प्रशासन से बात करें और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें।