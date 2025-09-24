‘मुझे धमकी मत दीजिए’, महिला के हंगामा करने पर बोले कलेक्टर!

Land Grab Complaint:दतिया में जनसुनवाई में मंगलवार को रजनी बुधौलिया ने कहा कि कलेक्टर साहब मेरे पिताजी ने दान में एक प्लॉट दतिया के बड़ौनी नगर परिषद में दिया था। लेकिन आज इस प्लॉट पर दिनेश रजक ने कब्जा कर मकान बनाने के लिए नीव भरनी शुरू कर दी है। इसकी शिकायत पिछले एक वर्ष से नगर परिषद और जनसुनवाई में कर रही हूं, उसके बाद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। यह कहने के बाद महिला चिल्लाने लगी। साथ ही उसने कलेक्टर से कहा कि अगर प्लॉट पर कब्जा नहीं हटा, तो वह जनसुनवाई में ही बैठ जाएगी।
कलेक्टर ने इस बात पर कहा कि आप मुझे धमकी मत दीजिए। इस मामले के लिए सिविल कोर्ट में जाएं। जनसुनवाई में शिकायत का निराकरण नहीं होगा। उधर पुलिस ने हंगामा करने वाली महिला को जनसुनवाई कक्ष के बाहर ले गई, जहां पर अधिकारियों ने उसे समझाइश दी। (MP News)
कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई (public hearing) में मंगलवार को रजनी बुधौलिया अपने माता-पिता के साथ कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से गुहार लगाने पहुंची। इस दौरान महिला ने जनसुनवाई कक्ष में जमकर हंगामा भी किया। कलेक्टर ने इस मामले में ज्वाइंट कलेक्टर को जांच सौंपी है। साथ ही कहा है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही उनके सामने पेश की जाए। उधर दतिया शहर के थोक सब्जी व्यापारी अपनी-अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे।
कलेक्टर ने थोक सब्जी व्यापारियों से कहा कि जनसुनवाई में उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। थोक सब्जी व्यापारी बुधवार की सुबह उनके बंगले पर मिले। इस दौरान वह एसडीएम संतोष तिवारी और नपा की टीम को बुलाकर समस्या का निराकरण करेंगे। सब्जी व्यापारियों का कहना था कि उन्हें नपा द्वारा थोक सब्जी मंडी में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। (MP News)
ग्राम पंचायत तरगुंवा की सरपंच अर्चना और ग्रामीण महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। महिलाओं का कहना था कि आदिवासी डेरा के पास मुख्य मार्ग पर कंजरों द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है। जिसके कारण वहां शराबियों का सुबह से देर रात तक जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं का कहना था कि कंजर समाज के लोग झूठे आवेदन देकर गांव की महिला और पुरुषों को फंसाने का प्रयास भी करती है। (MP News)
कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से व्यापारी शिवम सोनी ने शिकायत करते हुए कहा कि पटवारी धर्मेंद्र रावत ने रजिस्ट्री के बावजूद नामांतरण करने को लेकर परेशान कर रहा है। पटवारी ने 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी है। कलेक्टर ने इस मामले में तहसीलदार को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। (MP News)