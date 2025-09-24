‘मुझे धमकी मत दीजिए’, महिला के हंगामा करने पर बोले कलेक्टर!

Land Grab Complaint:दतिया में जनसुनवाई में मंगलवार को रजनी बुधौलिया ने कहा कि कलेक्टर साहब मेरे पिताजी ने दान में एक प्लॉट दतिया के बड़ौनी नगर परिषद में दिया था। लेकिन आज इस प्लॉट पर दिनेश रजक ने कब्जा कर मकान बनाने के लिए नीव भरनी शुरू कर दी है। इसकी शिकायत पिछले एक वर्ष से नगर परिषद और जनसुनवाई में कर रही हूं, उसके बाद भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। यह कहने के बाद महिला चिल्लाने लगी। साथ ही उसने कलेक्टर से कहा कि अगर प्लॉट पर कब्जा नहीं हटा, तो वह जनसुनवाई में ही बैठ जाएगी।