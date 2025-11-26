SIR में बड़ा ब्लंडर! BLO सहायकों की लिस्ट में पकड़े गए 4 भाजपाई, सूची रद्द

भाजपा कार्यकर्ता मनीष मिश्रा को बूथ-23, बॉबीराजा को बूथ 26, नरेंद्र पटेल को बूथ-10 और भरत राजौरिया को बूथ 35 पर बीएलओ का सहायक नियुक्त कर दिया। 23 नवंबर को जारी आदेश के बाद 24 नवंबर को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी ने लिखित शिकायत की। इसके बाद प्रशासन ने पूरी सूची रद्द कर दी। जन अभियान परिषद के जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों को नोटिस थमाया है।