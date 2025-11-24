Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

Farmer Protest: किसानों का आक्रोश चरम पर है। प्याज दाम पर वादा न निभाने से नाराज किसानों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के पुतले की अर्थी निकालकर जमकर विरोध किया।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Akash Dewani

Nov 24, 2025

farmer protest bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra onion price controversy mp news

farmer protest by organising bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra (फोटो- सोशल मीडिया)

MP Gyaneshwar Patil Arthi Yatra: सांसद के विरोध में किसानों ने रविवार को भी सुरगांव जोशी प्रदर्शन किया। गांव में करीब 300 मीटर में अर्थी यात्रा निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। गांव के तिराहे पर अर्थी को मुखाग्नि दी। किसानों द्वारा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का विरोध किया जा रहा है। प्याज के दाम (Onion Price) को लेकर मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलाकर समस्या का समाधान करने का सांसद पाटील ने आश्वासन दिया था। लेकिन जब वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो खंडवा जिले के किसान उनके विरोध (Farmer Protest) में उतर आए हैं। (MP News)

अर्थी बनाई, मुंडन करवाया और पुतले को दे दी मुखाग्नि

शनिवार को टिगरियाव गांव में सांसद की पुतला रखकर प्रतीकात्मक रूप से अर्थी निकाली गई। मुंडन कराकर पुतले को मुखाग्नि दी थी। इस तरह का विरोध प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। सुरगांव जोशी के किसानों ने सांसद का पुतले की अर्थी निकाली। जिसमें गांव के युवा व महिलाएं सहित बच्चे भी शामिल हुए। महिलाओं ने मातम मनाते हुए केंद्र व भाजपा सरकार को लेकर नारेबाजी की।

चुनौती समझे या चेतावनी

किसान नेता त्रिलोक पटेल का कहना है इसे चुनौती समझे या चेतावनी समझे, भाजपा जितने भी नेता है जो किसानों को कांग्रेसी बता रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं खुली चुनौती देता हूँ वे मंच पर आकर हमारे दस किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करे। यह चुनौती भाजपा के नेताओं को है।

64 गांव में किसान निकालेंगे अर्थी

किसान महेंद्र पटेल और गोलू पटेल ने बताया कि रेल रोको आंदोलन के समय सांसद जानेश्वर पाटील आए थे। उन्होंने प्याज के दाम की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलाने का वादा किया था, जिस वजह से हमने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद सांसद पाटील अपना वादा नहीं निभाया। इस वजह से उनके विरोध में किसान अब उठ खड़ा हुआ है। अभी दो गांव में प्रदर्शन हुआ है। इस तरह से 64 गांव ओर हैं जहां सांसद की अर्थी निकालकर पुतले को जलाया जाएगा।

अर्थी निकालने से मुझे फर्क नहीं पड़ता- सांसद

सांसद जानेश्वर पाटिल ने कहा कि मैंने मेरा कर्तव्य निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों के बीच जाकर अपनी बात रखी थी। मुख्यमंत्री से समय मांगा है। हर कोई जानेश्वर पाटिल नहीं है कि जब चाहा तब उपलब्ध हो जाए। वे मुख्यमंत्री है कोई गांव के सरपंच नहीं है कि हमने जब चाहा तब मिल लिए। मेरा पुतला जलाया मेरी अर्थी निकाली इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं किसानों का हूं और कल भी किसानों के हक व अधिकारों के लिए बात करूंगा। किसान कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

खौफनाक! खेत की नाली में मिला युवक का कंकाल, मचा हड़कंप
बड़वानी
unknown male skeleton found barwani police investigation mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 11:59 am

Published on:

24 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नमो वन : सामूहिक प्रयास से 3000 पौधरोपण

plantation
खंडवा

कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

Major Accident Avert
खंडवा

‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ का शुभारंभ, सिर्फ 20 मिनट में पूरा हुआ इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर

PM Shri Heli Tourism Service
खंडवा

world television day : ब्लैक एंड व्हाइट से स्मार्ट टीवी तक का सफर…हथेली में ओटीटी प्लेटफॉर्म

world television day
खंडवा

एक्सीडेंट के बाद SI पर टूट पड़ी भीड़, जमकर पीटा, देखें वीडियो

khandwa news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.