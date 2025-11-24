MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

सांसद जानेश्वर पाटिल ने कहा कि मैंने मेरा कर्तव्य निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों के बीच जाकर अपनी बात रखी थी। मुख्यमंत्री से समय मांगा है। हर कोई जानेश्वर पाटिल नहीं है कि जब चाहा तब उपलब्ध हो जाए। वे मुख्यमंत्री है कोई गांव के सरपंच नहीं है कि हमने जब चाहा तब मिल लिए। मेरा पुतला जलाया मेरी अर्थी निकाली इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं किसानों का हूं और कल भी किसानों के हक व अधिकारों के लिए बात करूंगा। किसान कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। (MP News)