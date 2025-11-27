बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश

Chambal DIG orders action against vehicles without number plate (फोटो- सोशल मीडिया)
Vehicles without number plate: पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को चंबल रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार जैन (DIG Sunil Kumar Jain) ने दतिया जिले की वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर अपराधों, लंबित मामलों, न्यायालयीन प्रकरणों और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की विभागवार समीक्षा की गई। (mp news)
डीआईजी जैन ने बैठक में मौजूद एसपी सूरज कुमार वर्मा के अलावा अन्य जिम्मेदार पुलिस अफसरों को महिला एवं नाबालिक बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई, लंबित मामलों का शीघ एवं गुणदोष आधारित निराकरण, जघन्य अपराधों पर लगातार निगरानी और आरोपियों की धरपकड़, वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, स्थाई वारंटियों की तत्काल धरपकड़, एनडीपीएस (नशीली पदार्थ निषेध) मामलों की नियमित समीक्षा, आदतन अपराधियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, पैदल गश्त और शाम के समय गश्त बढ़ाने एवं बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिला अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र चतुर्वेदी ने न्यायालयीन प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए थाना प्रभारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। (mp news)
