Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश

MP News: अपराध समीक्षा बैठक के दौरान आईजी सुनील कुमार जैन ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

दतिया

image

Akash Dewani

Nov 27, 2025

chambal range DIG action vehicles without number plate mp news

Chambal DIG orders action against vehicles without number plate (फोटो- सोशल मीडिया)

Vehicles without number plate: पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को चंबल रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार जैन (DIG Sunil Kumar Jain) ने दतिया जिले की वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर अपराधों, लंबित मामलों, न्यायालयीन प्रकरणों और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की विभागवार समीक्षा की गई। (mp news)

आईजी ने दिए कार्रवाई करने के आदेश

डीआईजी जैन ने बैठक में मौजूद एसपी सूरज कुमार वर्मा के अलावा अन्य जिम्मेदार पुलिस अफसरों को महिला एवं नाबालिक बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई, लंबित मामलों का शीघ एवं गुणदोष आधारित निराकरण, जघन्य अपराधों पर लगातार निगरानी और आरोपियों की धरपकड़, वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, स्थाई वारंटियों की तत्काल धरपकड़, एनडीपीएस (नशीली पदार्थ निषेध) मामलों की नियमित समीक्षा, आदतन अपराधियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, पैदल गश्त और शाम के समय गश्त बढ़ाने एवं बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मौजूद रहे ये अफसर

बैठक में जिला अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र चतुर्वेदी ने न्यायालयीन प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए थाना प्रभारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। (mp news)

ये भी पढ़ें

SIR में कट सकते हजारों वोटरों के नाम, दलित-आदिवासी संगठन ने जताई चिंता
बड़वानी
barwani sir blo deaths voter list revision mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 02:17 pm

Published on:

27 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR में बड़ा ब्लंडर! BLO सहायकों की लिस्ट में पकड़े गए 4 भाजपाई, सूची रद्द

sir survey blunder bjp workers in blo list datia congress complaint mp news
दतिया

1 जनवरी से बदल जाएगा सिस्टम, खाते से अपने आप कट जाएंगे पैसे

automatic e-challan system 2026 hsrp camera scan datia mp news
दतिया

पीतांबरा पीठ गेट हादसा: एक्शन में आए कलेक्टर, बिना अनुमति चल रहा था काम, इन पर होगी कार्रवाई

Pitambara Peeth gate collapse datia illegal construction collector action mp news
दतिया

बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश

datia landless families legal patta pucca house distribution mp news
दतिया

बड़ी खबर: लाड़ली बहना योजना में बड़े स्तर पर कटे नाम, इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए

ladli behna yojana Big Update
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.