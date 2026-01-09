निर्माणाधीन स्वागत द्वार भरभराकर गिरा, एक की मौत

welcome gate collapse in Naugawan
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में बड़े पुल आरा मशीन के पास धोर्रा मंदिर के रास्ते नपा द्वारा ठेकेदार के माध्यम से स्वागत द्वार का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जिसके पिलर खड़े होने के बाद धत डाली जा रही थी तभी वह भर भरा कर गिर गई जिसमें काम कर रहे एक मजदूर की दबने से मौके पर ही मौत गई। जबकि तीन मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों में से एक की हालत गंभीर है।
जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 18 आरा मशीन के पास धोर्रा मंदिर के रास्ते पर नपा द्वारा लगभग 9 लाख की राशि से ठेकेदार रज्जू विश्वकर्मा द्वारा स्वागत द्वार का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पिलर खड़े होने के बाद शुक्रवार को उसके ऊपर छत डाली जा रही थी जिसमें लगभग आधा दर्जन मजदूरों में भानप्रताप पिता रामदास कुशवाहा उम्र 45 साल निवासी धोर्रा, राजेश अहिरवार निवासी खमा, संतोष अहिरवार उम्र 38 साल निवासी चंदौर, धर्मेंद्र पिता दिल्लीपत अहिरवार उम्र 35 साल निवासी ददरी, मिलन पिता गोरेलाल बुनकर उम्र 26 साल निवासी करारा काम कर रहे थे। तभी शुक्रवार की शाम 4 बजे के लगभग स्वागत द्वार भर भरा कर गिर गया । इस हादसे में काम करने वाले कुछ मजदूर दब गए जिन्हें जेसीबी की मदद से मलबे और बांस बल्लियों के नीचे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद संतोष अहिरवार को जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया तो वही मिलन बुनकर को मृत घोषित कर दिया ।
इस हादसे ने जिले की सबसे बड़ी नपा का दर्जा प्राप्त नौगांव नपा के जिम्मेदार आधिकारियों की अजब गजब कार्य शैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नपा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं लेकिन उन्हें देखने और उसमें लगने वाले मटेरियल की जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है। भगवान भरोसे नपा के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर के भरोसे इस स्वागत द्वार का निर्माण कार्य चल रहा था।
