शादी के सात महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को मारी गोली

property dealer suicide seven months after marriage
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में एक युवक ने घर में पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक का खून से लथपथ शरीर देखा और तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम अनुज दुबे है जो कि प्रॉपर्टी डीलर था। बताया गया है कि पिछले साल ही मई के महीने में अनुज की शादी हुई थी। पुलिस को घटना स्थल से पिस्टल व कारतूस मिले हैं। अर्जुन ने सुसाइड क्यों किया फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।
घटना समान थाने के रामनिरंजन नगर की है जहां रहने वाले 28 साल के प्रॉपर्टी डीलर अनुज दुबे ने शुक्रवार की दोपहर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय परिजन दूसरे कमरे में थे। गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और खून से लथपथ हालत में अनुज को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को मौके से कारतूस का एक खाली खोखा और पिस्टल बरामद हुई है जिसमें दो कारतूस बचे हुए थे। पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया है।
अनुज ने आत्मघाती कदम किन कारणों की वजह से उठाया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो पिस्टल घटनास्थल पर मिली है उसका लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे उसके अवैध होने की आशंका है। बताया गया है कि अनुज की शादी पिछले साल मई के महीने में हुई थी। घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद परिजन सदमे में हैं जिसके कारण उनके बयान नहीं हो पाए हैं। जिससे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब परिजनों के बयान दर्ज कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
