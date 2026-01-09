शादी के सात महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को मारी गोली

अनुज ने आत्मघाती कदम किन कारणों की वजह से उठाया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो पिस्टल घटनास्थल पर मिली है उसका लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे उसके अवैध होने की आशंका है। बताया गया है कि अनुज की शादी पिछले साल मई के महीने में हुई थी। घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद परिजन सदमे में हैं जिसके कारण उनके बयान नहीं हो पाए हैं। जिससे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब परिजनों के बयान दर्ज कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।