छतरपुर

शादी के बाद चढ़ा प्यार का खुमार, डेढ़ साल के बच्चे को बिलखता छोड़ आशिक संग भागी मां

mp news: गुजरात के सूरत में काम करता है महिला का पति, मां की गोद के लिए बिलख रहा मासूम...।

2 min read


छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 09, 2026

chhatarpur

married woman elopes with lover leaves 18 month old child

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक शादीशुदा महिला अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को बिलखता छोड़ आशिक संग भाग गई है। महिला का पति गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता है। महिला अपने बच्चे के साथ सूरत में पति के साथ रहती थी और करीब 25 दिन पहले ही सूरत से वापस अपनी ससुराल छतरपुर आई थी। महिला के घर से भागने के बाद सास और देवर ने पहले तो उसकी हर जगह तलाश की और जब कहीं पता नहीं चला तो अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

सूरत में काम करता है पति

बच्चे को छोड़कर मां का घर से भागने का ये मामला छतरपुर जिले के लवकुशनगर का है। सुमन नाम की महिला का पति गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता है। सुमन करीब 25 दिन पहले ही अपने डेढ़ साल के बच्चे को लेकर सूरत से लवकुशनगर आई थी। बीते दिनों वो बिना किसी को कुछ बताए घर में मासूम बच्चे को छोड़कर अचानक कहीं चली गई। सास-देवर ने उसकी हर जगह तलाश की, मायके में भी पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद सास और देवर मासूम बच्चे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और सुमन की गुमशुदगी दर्ज कराई ।

मां की गोद के लिए तरस रहा बच्चा

शिकायत दर्ज कराने पहुंचे सुमन के देवर ने बताया कि सुमन घर से एक तोला सोना, पायल और करीब 15 हजार रुपये नकद लेकर भागी है। देवर ने आशंका जताई है कि सुमन अपने किसी प्रेमी के साथ घर से भागी है। इधर सुमन के अचानक से घर से जाने के बाद से उसका डेढ़ साल का मासूम बच्चा मां की गोद के लिए बिलख रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सुमन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही महिला को ढूंढ लिया जाएगा।

