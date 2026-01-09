शादी के बाद चढ़ा प्यार का खुमार, डेढ़ साल के बच्चे को बिलखता छोड़ आशिक संग भागी मां

शिकायत दर्ज कराने पहुंचे सुमन के देवर ने बताया कि सुमन घर से एक तोला सोना, पायल और करीब 15 हजार रुपये नकद लेकर भागी है। देवर ने आशंका जताई है कि सुमन अपने किसी प्रेमी के साथ घर से भागी है। इधर सुमन के अचानक से घर से जाने के बाद से उसका डेढ़ साल का मासूम बच्चा मां की गोद के लिए बिलख रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सुमन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही महिला को ढूंढ लिया जाएगा।