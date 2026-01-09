टीबी स्क्रीनिंग कम होने पर गौरिहार, लवकुशनगर और ईशानगर के बीएमओ की वेतन काटी

बैठक में कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए बताया कि कुछ मामलों में पंजीयन में देरी और फॉलोअप की कमी पाई गई है, जिससे मातृ मृत्यु दर पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विशेष रूप से कंचन अहिरवार केस की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं की निगरानी और उपचार में कमियां मिलीं। इसके चलते संबंधित आशा एवं एएनएम उमा राजपूत, पीएचसी देवरा की डॉ. नीलम गुप्ता और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर की डॉ. अंकिता दीक्षित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड ऑक्युपेंसी और उपचार दर बढ़ाई जाए। उन्होंने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान और एनीमिया प्रबंधन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर आयरन सुक्रोज और एफसीएम इंजेक्शन उपलब्ध हों।