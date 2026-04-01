डेढ़ सौ फीट ऊंची पानी की टंकी पर युवक, हाथ में जहर…मांग सुन अधिकारियों के उड़े होश

जब पुलिसकर्मियों को उसे उतारने में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया। मौके पर सीओ प्रियम राज शेखर पांडेय और कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश दुबे सहित लड़के के परिजन भी पहुंचे। युवक के हाथ में जहरीली दवा भी थी और वह नीचे उतरने से इनकार कर रहा था,और अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा रहा।करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद, काफी समझाने-बुझाने और प्रेमिका के परिजनों से बातचीत का भरोसा देने के बाद युवक नीचे उतरा।