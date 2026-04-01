गंगा नदी में नहाने गए पांच मासूम डूबे, एक की मौत दो सगे भाई लापता… एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा

बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। जब गंगा नदी में नहाने उतरे पांच बच्चे तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। जबकि दो सगे भाई अब भी लापता हैं। दो अन्य बच्चों को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, खजुरा नगला पुख्ता गांव के पांच बच्चे—केशव (11), पिंटू (9), सिंकू (13), अखिलेश (8) और विकास (11)—शाम के समय खेलते-खेलते गंगा किनारे पहुंच गए। गर्मी के चलते सभी ने नदी में नहाने का फैसला किया। पानी में उतर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक तेज धारा के कारण एक बच्चे का संतुलन बिगड़ गया। वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में बाकी बच्चे भी आगे बढ़े, लेकिन एक-एक कर सभी तेज बहाव में फंस गए। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने अखिलेश, विकास और सिंकू को बाहर निकाला। लेकिन तब तक अखिलेश की मौत हो चुकी थी।