कानपुर में साइबर ठगी: क्रेडिट कार्ड से 1.13 लाख उड़ाए, अमेजन खाते से आईफोन खरीदा

क्रेडिट कार्ड से रकम उड़ाने के बाद साइबर ठगों ने शैलेंद्र के अमेजन खाते को भी निशाना बनाया। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने खाते में अपना मोबाइल नंबर जोड़ दिया। इसके बाद खाते से दो मोबाइल फोन की खरीदारी की गई। इसमें 87,104 रुपये का आईफोन और 9,733 रुपये का लावा मोबाइल शामिल है। पीड़ित को जब खाते से हुई खरीदारी की जानकारी हुई तो उसने उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिसे अमेजन खाते में जोड़ा गया था। हालांकि संपर्क करने के कुछ देर बाद ही वह मोबाइल नंबर बंद हो गया।