Gonda News: टूरिस्ट बसों पर बड़ी कार्रवाई, चेकिंग में 3 बसों का चालान, संचालकों में मचा हड़कंप

बस चालकों को वाहन चलाते समय नशे का सेवन नहीं करने की हिदायत दी गई। साथ ही निर्धारित गति सीमा का पालन करने और तेज गति या खतरनाक तरीके से वाहन नहीं चलाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि बस में सवार यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। टीम ने बस संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक वाहन में जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। बस में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट और फर्स्ट एड बॉक्स मानकों के अनुसार होना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी दवाओं की भी नियमित जांच करने को कहा गया।

अधिकारियों ने निर्देश दिया कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी दवाओं को हर तीन महीने में जांचकर जरूरत के अनुसार बदला जाए। टीम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल विभाग की नहीं, बल्कि वाहन चालक, संचालक और यात्रियों सहित सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन और परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्री वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने और नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जांच और जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।