Gonda News: बिहार से चरस की बड़ी खेप लेकर पहुंचा था तस्कर, डिलीवरी से पहले 10.936 किलो माल के साथ गिरफ्तार

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार के खजुरिहा से चरस कम दाम में खरीदकर लाता था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इसे ऊंचे दाम पर बेचता था। आरोपी के अनुसार, इस बार भी वह चरस की खेप लेकर गोंडा आया था। ग्राहक को माल पहुंचाने की तैयारी में था। तस्करी के लिए आरोपी ने उत्तम सक्सेना नाम के व्यक्ति से हुंडई ईऑन कार 2,000 रुपये प्रतिदिन के किराये पर ली थी। पुलिस टीम ने डिलीवरी से पहले ही उसे पकड़ लिया। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।