30 साल पुराना नजूल विवाद खत्म, वादी ने पीछे खींचे कदम और छोड़ा कब्जा

Gonda Nazul Land Dispute Resolved After 30 Years:गोंडा में मंडलायुक्त कार्यालय एवं भवन के लिए आरक्षित चार नजूल भूखंडों से जुड़ा करीब 30 साल पुराना विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वर्ष 1997 से न्यायालय में लंबित मामले में वादी दयानन्द मिश्र ने शपथ-पत्र देकर आगे पैरवी नहीं करने और कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही संबंधित पक्ष ने मौके से भी अपना करीब तीन दशक पुराना कब्जा हटा लिया। अब प्रशासन की चुनौती इन भूखंडों को सुरक्षित रखने और निर्धारित शासकीय उपयोग सुनिश्चित करने की है।