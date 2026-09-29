Kanpur News: कोर्ट में पेश होने को कहा तो भड़का भाई, बहन और मां को लाठी-डंडों से पीटा, मुकदमा दर्ज

कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के पलिउरा गांव निवासी मुन्नी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह इन दिनों पनकी के हनुमंत नगर स्थित संतोषी माता मंदिर के पास अपने मायके में रह रही हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने अपने भाई पप्पू उर्फ शनि दीक्षित की एक मामले में न्यायालय से जमानत ली थी।मुन्नी के मुताबिक संबंधित मुकदमे में उनका भाई लगातार न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद न्यायालय की ओर से उसे हाजिर कराने के लिए वारंट मुन्नी देवी के पास पहुंचा। उन्होंने भाई से कहा कि वह समय से न्यायालय में पेश हो जाए, ताकि आगे कोई परेशानी न हो।