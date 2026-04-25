झांसी का वह मंदिर जहां रानी लक्ष्मीबाई का हुआ था विवाह, आज भी घर में गणपति लाने से पहले यहां हाजिरी लगाते हैं लोग

मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहास में थोड़ा रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर 1760 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मराठा पेशवाओं के अधीन झांसी के सूबेदार विश्वास राव लक्ष्मण ने इसका निर्माण करवाया, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि रघुनाथ राव नेवलकर, जो नेवलकर राजवंश के संस्थापक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। हालांकि, एक बात निश्चित है कि यह मंदिर आज भी पुरानी पीढ़ियों की अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है।