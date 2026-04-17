17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी में अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ने से लोगों में आक्रोश, स्थापित होगी नई प्रतिमा, गिरफ्तारी की मांग

Case of demolition of statue of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar: झांसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Apr 17, 2026

Baba Saheb Bhimrao Ambedkar statue was vandalized in Jhansi: झांसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश है। मौके पर भीम आर्मी, बसपा सहित अन्य पार्टी के नेता पहुंच गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला प्रशासन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में बताया कि मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। तत्काल नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है।

चार दशक पहले स्थापित की गई थी मूर्ति

उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत करगुआं गांव में पिछले चार दशक से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, जिसे अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। प्रतिमा टूटने की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीम आर्मी नेता ने बताया कि चिरगांव की टीम से जानकारी मिली कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

प्रतिमा को बदले जाने की मांग की

उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे। यहां पर जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। उनकी पहली मांगे है कि खंडित प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित की जाए, और दूसरी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। भीम आर्मी आजाद पार्टी कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। धरना उनका अधिकार है।

आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए

उन्होंने बताया कि उनके यहां आने का उद्देश्य यह है कि जिसने भी यह कार्य किया है, उसे गिरफ्तार किया जाए। जेल भेजे जाने से लोगों में एक मैसेज जाएगा कि बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ना गलत है। उन्होंने मांग की कि झांसी, ललितपुर और जालौन में लगी बाबा साहब की मूर्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए।

क्या कहती है पुलिस?

चिरगांव थाना पुलिस ने बताया कि करगुआं में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा है। इसकी जानकारी मिली है। मौके पर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। नई प्रतिमा को लगाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ने से लोगों में आक्रोश, स्थापित होगी नई प्रतिमा, गिरफ्तारी की मांग

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jhansi Blast: गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, छत उड़ी, दहशत में लोग बाहर निकले

आग लगने की प्रतीकात्मक फोटो सोर्स- ChatGPT
झांसी

गर्लफ्रेंड का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचा प्रेमी , पति ने मचाया बवाल, आईडी न होने पर रुका अंतिम संस्कार

मसाज पार्लर कर्मचारी की मौत के बाद कब्रिस्तान में बवाल
झांसी

घूमाने के बहाने घर से ले आया बाहर, पहले पत्नी का काटा गला, फिर खुद पर किए कई वार

पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद पर किया जानलेवा वार
झांसी

Jhansi News:बैक पेपर के तनाव में बीटेक छात्र ने दी जान, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव

झांसी

झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए राहत, इंटरसिटी और पैसेंजर चलाने की घोषणा

फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.