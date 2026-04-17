झांसी में अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ने से लोगों में आक्रोश, स्थापित होगी नई प्रतिमा, गिरफ्तारी की मांग

Baba Saheb Bhimrao Ambedkar statue was vandalized in Jhansi: झांसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश है। मौके पर भीम आर्मी, बसपा सहित अन्य पार्टी के नेता पहुंच गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला प्रशासन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में बताया कि मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। तत्काल नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है।