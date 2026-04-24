झांसी: अधेड़ को शादी की चाहत पड़ती थी महंगी, ब्लैकमेल करके 610 लोगों को बनाया गया शिकार, लाखों की वसूली

उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरयू बिहार कॉलोनी में शगुन मैरिज कॉल सेंटर का संचालन हो रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां काम करती थीं। जो अत्यंत गरीब परिवारों से थी। सभी को 5 हजार रुपए में रखा गया था। कॉल सेंटर संचालक के पास 50 साल के आसपास के लोगों का डाटा उपलब्ध था। जिन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से फोन किया जाता था। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों की फोटो उन्हें भेजी जाती थी। लड़कियों की उम्र 18 से 30 वर्ष की घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां 18 से 30 वर्ष की थीं और उनके पास लोगों की पूरी सूची थी जो 50 साल की उम्र के लोगों को टारगेट करती थी। जिनको शादी का झांसा देकर फोटो भेजा जाता था। इसके बदले में रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में वसूली होती थी।