24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी: अधेड़ को शादी की चाहत पड़ती थी महंगी, ब्लैकमेल करके 610 लोगों को बनाया गया शिकार, लाखों की वसूली

Marriage fraud and recovery: झांसी में 50 साल के आसपास की उम्र के लोगों को शादी का झांसा देकर वसूली का मामला सामने आया है। इसके लिए एक कॉल सेंटर चलाया जाता था। पुलिस ने कॉल सेंटर से 16 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। ‌

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Apr 24, 2026

पुलिस की गिरफ्त में अभियुक्ता, फोटो सोर्स- झांसी पुलिस

फोटो सोर्स- झांसी पुलिस

Jhansi fake call center: झांसी में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। जिसमें 17 से 20 लड़कियां काम करती थी। फर्जी कॉल सेंटर की संचालक के पास 50 साल के आसपास की उम्र वालों का डाटा उपलब्ध था। जिनको फोन करके शादी के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती थी और उन्हीं लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी। जो कॉल सेंटर में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त 'एआई जेनरेटेड' फोटो भी भेज कर अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों से जबरदस्ती काम लिया जाता था। जो अत्यंत करीब परिवार से थी। जिनका भी रेस्क्यू किया गया है। मामला सीपरी थाना बाजार का है।

फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा

उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरयू बिहार कॉलोनी में शगुन मैरिज कॉल सेंटर का संचालन हो रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां काम करती थीं। जो अत्यंत गरीब परिवारों से थी। सभी को 5 हजार रुपए में रखा गया था। कॉल सेंटर संचालक के पास 50 साल के आसपास के लोगों का डाटा उपलब्ध था। जिन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से फोन किया जाता था। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों की फोटो उन्हें भेजी जाती थी। लड़कियों की उम्र 18 से 30 वर्ष की घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां 18 से 30 वर्ष की थीं और उनके पास लोगों की पूरी सूची थी जो 50 साल की उम्र के लोगों को टारगेट करती थी। जिनको शादी का झांसा देकर फोटो भेजा जाता था। इसके बदले में रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में वसूली होती थी।

25 हजार से एक लाख रुपए की वसूली

एएसपी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद यही महिलाएं अभद्रता करना शुरू कर देती थी। इस दौरान वीडियो कॉलिंग भी करती थी। ब्लैकमेल करके 25 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक की वसूली होती थी। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों की उम्र 18 से 30 वर्ष की है। और यह सभी एक पीड़ित के रूप में काम कर रही थी जिन्हें रेस्क्यू करके उनकी काउंसलिंग की गई है।

क्या सामान बराबर हुआ?

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कॉल सेंटर की प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से सात कंप्यूटर सिस्टम, 5 एंड्राइड मोबाइल फोन, 23 की-पैड मोबाइल फोन, एक टैबलेट, तीन रजिस्टर (जिसमें हिसाब किताब होता था), 29 रफ रजिस्टर, 3 क्यूआर कोड सिस्टम बरामद किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 02:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी: अधेड़ को शादी की चाहत पड़ती थी महंगी, ब्लैकमेल करके 610 लोगों को बनाया गया शिकार, लाखों की वसूली

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में हीटवेव अलर्ट: राजस्थान से गर्म हवाएं, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय

यूपी न्यूज

झांसी में अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ने से लोगों में आक्रोश, स्थापित होगी नई प्रतिमा, गिरफ्तारी की मांग

झांसी

Jhansi Blast: गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, छत उड़ी, दहशत में लोग बाहर निकले

आग लगने की प्रतीकात्मक फोटो सोर्स- ChatGPT
झांसी

गर्लफ्रेंड का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचा प्रेमी , पति ने मचाया बवाल, आईडी न होने पर रुका अंतिम संस्कार

मसाज पार्लर कर्मचारी की मौत के बाद कब्रिस्तान में बवाल
झांसी

घूमाने के बहाने घर से ले आया बाहर, पहले पत्नी का काटा गला, फिर खुद पर किए कई वार

पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद पर किया जानलेवा वार
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.