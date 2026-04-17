गर्लफ्रेंड का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचा प्रेमी , पति ने मचाया बवाल, आईडी न होने पर रुका अंतिम संस्कार

सहकर्मी के अनुसार, टेरेसा पिछले 10 दिनों से बीमार थी। उसका इलाज भी चल रहा था। बुधवार शाम करीब 6 बजे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना उसके परिजनों को तुरंत दे दी गई थी। मृतका का प्रेमी शव को दफनाने के लिए जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान ले गया। लेकिन उसके पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने शव दफनाने से मना कर दिया। इसी बीच मृतका का पति जॉन अपने परिचितों के साथ मौके पर पहुंच गया। पति ने मौत के कारणों पर संदेह जताया और हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में तेज विवाद हो गया। सूचना मिलने पर नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।