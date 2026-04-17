17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

गर्लफ्रेंड का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचा प्रेमी , पति ने मचाया बवाल, आईडी न होने पर रुका अंतिम संस्कार

झांसी में मणिपुर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला टेरेसा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शव को दफनाने ले जाने पर पहचान पत्र न होने से विवाद हुआ।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Apr 17, 2026

मसाज पार्लर कर्मचारी की मौत के बाद कब्रिस्तान में बवाल

मसाज पार्लर कर्मचारी की मौत के बाद कब्रिस्तान में बवाल

Jhansi Crime News: झांसी में एक मसाज पार्लर में काम करने वाली मणिपुर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद गुरुवार को कब्रिस्तान में दोनों पक्षों के बीच जोरदार हंगामा हो गया। शव को दफनाने ले जाने पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शादी और झांसी आना

मृतका का नाम सिम्मी उर्फ टेरेसा था। उसकी शादी करीब 10 साल पहले जॉन नाम के व्यक्ति से हुई थी। दोनों शादी के बाद दिल्ली में रहते थे। नवंबर 2025 में टेरेसा झांसी आ गई और सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा के पास एक मसाज पार्लर में काम करने लगी। पार्लर में काम करते समय उसकी एक महिला सहकर्मी से दोस्ती हो गई। टेरेसा उसी सहकर्मी के घर रहने लगी। इसी दौरान सहकर्मी के भाई से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों सहमति से साथ रहने लगे।

बीमारी और मौत

सहकर्मी के अनुसार, टेरेसा पिछले 10 दिनों से बीमार थी। उसका इलाज भी चल रहा था। बुधवार शाम करीब 6 बजे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना उसके परिजनों को तुरंत दे दी गई थी। मृतका का प्रेमी शव को दफनाने के लिए जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान ले गया। लेकिन उसके पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने शव दफनाने से मना कर दिया। इसी बीच मृतका का पति जॉन अपने परिचितों के साथ मौके पर पहुंच गया। पति ने मौत के कारणों पर संदेह जताया और हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में तेज विवाद हो गया। सूचना मिलने पर नवाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पति पक्ष का आरोप

जॉन के दोस्त ने बताया कि उन्हें दिल्ली से सूचना मिली तो वह झांसी पहुंचे। रास्ते में कई बार फोन करके शव दफनाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अमन सिंह का कहना है कि जॉन क्रिश्चियन है, इसलिए शव को चर्च ले जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचते तो शव को चुपचाप दफना दिया जाता। उन्होंने मांग की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने लाई जाए।

दो कब्रिस्तानों में इंकार

जीवनशाह कब्रिस्तान के सदस्य मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि चौकीदार ने बिना पहचान पत्र के शव लाए जाने की सूचना दी थी। इसलिए दफनाने से मना कर दिया गया। बाद में शव को कानपुर चुंगी स्थित दूसरे कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन वहां भी दफनाने की अनुमति नहीं मिली। अंत में शव को वापस लाया गया, जहां पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पति और परिजनों ने मौत के कारणों पर संदेह जताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सच्चाई सामने आएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई बाइक, 3 की दर्दनाक मौत, जिंदगी के लड़ रही बच्ची
कानपुर
तिलक समारोह से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 07:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / गर्लफ्रेंड का शव लेकर कब्रिस्तान पहुंचा प्रेमी , पति ने मचाया बवाल, आईडी न होने पर रुका अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jhansi Blast: गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, छत उड़ी, दहशत में लोग बाहर निकले

आग लगने की प्रतीकात्मक फोटो सोर्स- ChatGPT
झांसी

घूमाने के बहाने घर से ले आया बाहर, पहले पत्नी का काटा गला, फिर खुद पर किए कई वार

पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद पर किया जानलेवा वार
झांसी

Jhansi News:बैक पेपर के तनाव में बीटेक छात्र ने दी जान, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव

झांसी

झांसी-कानपुर के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए राहत, इंटरसिटी और पैसेंजर चलाने की घोषणा

फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

शादी से पहले काट डाला युवती का गला, 100 मीटर दूरी पर लटका मिला युवक का शव, दोनों के बीच था ये रिश्ता

पहाड़ियों में युवती की हत्या, 100 मीटर दूर युवक फंदे पर
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.