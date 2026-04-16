तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई बाइक, 3 की दर्दनाक मौत, जिंदगी के लड़ रही बच्ची

पुलिस के अनुसार, परिवार बुधवार शाम को बिल्हौर में एक रिश्तेदार के यहां जागरण कार्यक्रम में शामिल होने गया था। रात भर जागरण में जागते रहने के कारण विनोद निषाद को सुबह झपकी आ गई। झपकी आने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस तेज टक्कर में हादसा हो गया। सूचना मिलते ही शिवराजपुर थानाध्यक्ष अमित सिंह और हल्का इंचार्ज अटल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत एनएचएआई की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिवराजपुर ले जाया गया।

