तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई बाइक, 3 की दर्दनाक मौत, जिंदगी के लड़ रही बच्ची

तिलक समारोह से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा
Kanpur Accident News: कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र में हाईवे पर एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई है। बृहस्पतिवार सुबह लगभग 7:30 बजे दुबियाना अंडरपास के ऊपर यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
मृतकों में दो बड़े व्यक्ति शामिल हैं। इनकी पहचान बिल्हौर निवासी विनोद निषाद (45 वर्ष) पुत्र स्व. मोहनलाल निषाद और रामनारायण निषाद (52 वर्ष) पुत्र कुंजीलाल निषाद के रूप में हुई है। दोनों ग्राम बाकरगंज, थाना बिठूर के रहने वाले थे। इनके साथ मोटरसाइकिल पर दो बच्चे भी सवार थे, दीक्षा निषाद (10 वर्ष) पुत्री विनोद निषाद और पीयूष निषाद (11 वर्ष) पुत्र राजू निषाद।
पुलिस के अनुसार, परिवार बुधवार शाम को बिल्हौर में एक रिश्तेदार के यहां जागरण कार्यक्रम में शामिल होने गया था। रात भर जागरण में जागते रहने के कारण विनोद निषाद को सुबह झपकी आ गई। झपकी आने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस तेज टक्कर में हादसा हो गया। सूचना मिलते ही शिवराजपुर थानाध्यक्ष अमित सिंह और हल्का इंचार्ज अटल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत एनएचएआई की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिवराजपुर ले जाया गया।
डॉक्टरों ने जांच के बाद विनोद निषाद और रामनारायण निषाद को मृत घोषित कर दिया। बाद में उपचार के दौरान पीयूष निषाद की भी मौत हो गई। दीक्षा निषाद की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका नजदीकी प्राइवेट नर्सिंग होम में बेहोशी की हालत में इलाज चल रहा है।
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है।
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