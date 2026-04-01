यूपी में हीटवेव अलर्ट: राजस्थान से गर्म हवाएं, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल शनिवार को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार का अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।