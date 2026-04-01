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यूपी में हीटवेव अलर्ट: राजस्थान से गर्म हवाएं, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय

heat wave alert: मौसम विभाग ने हीट वेव लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। मौसम वैज्ञानिक ने दिनचर्या में परिवर्तन करने की अपील की है।

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झांसी

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Narendra Awasthi

Apr 17, 2026

IMD severe heat wave alert: आईएमडी मौसम विभाग गर्म पछुआ हवाएं (Loo) को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ पर बढ़ रही है। रेगिस्तानी हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि होगी, आसमान साफ रहेगा। सूरज की तेज किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी। एंटी साइक्लोनिक सिस्टम भी भारत की और बढ़ रहा है। प्रदेश को गर्म हवाओं की तरफ धकेल रहा है।

पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं पर लगा ब्रेक

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पछुआ हवाएं पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं का असर भी कम करेगा। ठंडी हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा। हवा में नमी का स्तर भी 10 से 15% रहने की संभावना है। गर्मी बहुत अधिक और तीखी महसूस होगी। मौसम वैज्ञानिक ने जीवन शैली में बदलाव करने की अपील की है।

ओआरएस घोल, लस्सी, नींबू पानी, छाछ और सत्तू का सेवन करें

उन्होंने बताया कि खान-पान और हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिएं, प्यास ना लगने पर भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीएं और देसी ड्रिंक के रूप में ओआरएस, लस्सी, नींबू पानी, छाछ और सत्तू का सेवन करें। धूप से बचने के लिए कच्चा आम का पना रामबाण है। हल्का भोजन लें, तेल, मसाले और बाहर की चीजों को खाने से परहेज करें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर न निकलें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू (heatwave) चलने का अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहेगा झांसी में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात झांसी का तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बीच में विजिबिलिटी में कमी आ सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 18 अप्रैल शनिवार का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल शनिवार को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार का अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा शुक्रवार 24 अप्रैल तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल रविवार का तापमान 26 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि सोमवार 20 अप्रैल का तापमान 24-42 डिग्री, मंगलवार 21 अप्रैल का तापमान 24-41क्षम; 22 अप्रैल, बुधवार का तापमान 26-42 डिग्री, गुरुवार 23 अप्रैल का तापमान 25-45 डिग्री और शुक्रवार, 24 अप्रैल का तापमान 26-45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार को आसमान से बादल छाए रहने की संभावना है।

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Published on:

17 Apr 2026 08:30 pm

Hindi News / UP News / यूपी में हीटवेव अलर्ट: राजस्थान से गर्म हवाएं, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय

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