हाळी अमावस्या के दिन किसानों ने हल चलाकर किया भूमि पूजन

हाली अमावस्या के अवसर पर बाबा रामदेव समाधि स्थल कचहरी परिसर में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाबा रामदेव वंशज गादी पती राव भोमसिंह तवर सहित तंवर समाज के लोगों सहित अन्य वर्ग के लोगों ने सामूहिक रूप से शिरकत की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसून को लेकर शगुन रखे गए। इस अवसर पर समाधि स्थल परिसर में मौठ ज्वार बाजरा गेहूं की रखकर। इसके ऊपर पारंपरिक तरीके से इस बार मानसून कैसा रहेगा और बरसात से किसानों को क्या फायदा होगा... इसको लेकर सभी लोगों ने अपने-अपने तरीके से शगुन रखे। बाबा रामदेव वंशज राव भोमसिंह तवर ने सभी उपस्थित लोगों को हाळी अमावस्या की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी लोगों ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। प्रतिवर्ष हाली अमावस्या को लेकर घर-घर में साबूत अन्न का खींच बनाया जाता है और उसका सेवन सामूहिक रूप से किया जाता है। इस पर्व को लेकर सुबह से ही सभी लोगों में उत्साह देखने को मिला। सभी किसान वर्ग के लोगो सहित अन्य जनो ने बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचकर बाबा की समाधि की दर्शन कर किसानों का महापूर्व हाली अमावस्या की एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस अवसर पर महंत जगन्नाथ महराज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।