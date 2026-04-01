छोड़ गांव में हादसा, आग में किसान की वर्षों की कमाई हुई खाक

घटना छोड़ गांव के पास पीरु खान की ढाणी के सामने स्थित हजारीसिंह के ट्यूबवेल पर हुई्, जिसने वहां पास में बने किसान किशनाराम के तीन झोपड़ों को पूरी तरह जला दिया। उपस्थित ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नागरिक सुरक्षा की फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। जानकारी के अनुसार झोपड़े में रखा एक गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया, जिससे लपटें और तेज हो गईं। गनीमत रही कि किशनाराम ने सही समय पर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार किशनाराम की एक बेटी, जो पुणे में रहती है, वह परसों ही अपने बच्चों के साथ पिता के घर आई थी। इस आग ने उसकी खुशियों को मातम में बदल दिया। बेटी के पास रखे करीब 1.5 लाख रुपए और सोने-चांदी के गहने भी जल गए। वहीं, स्वयं किसान के 5 लाख रुपए और लगभग 15 से 20 तोला सोना भी जल गया। इसके अलावा घर में रखा अनाज, कपड़े और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीडि़त किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाए।