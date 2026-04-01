केरालिया में जलापूर्ति ठप…ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में पिछले एक पखवाड़े से जलापूर्ति व्यवस्था ठप होने के कारण ग्रामवासियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते जलापूर्ति सुचारू नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन और धरने पर उतरेंगे। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता देवी भाटी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले केरालिया गांव के राजपूत मोहल्ले, सुथार मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले, गोस्वामी मोहल्ले, मगणिंयार मोहल्ले एवं भील मोहल्ले के रहवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जलदाय विभाग ने एक नलकूप खुदवाया था। यह नलकूप पिछले एक पखवाड़े से खराब है, जिसके कारण गांव के विभिन्न मोहल्लों में जलापूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। भाटी के अनुसार, इससे मोहल्लेवासियों को महंगे दामों में पानी खरीद कर उपयोग में लेना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गर्मी के कारण पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जल आपूर्ति नहीं की गई तो जलदाय विभाग के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मगसिंह भाटी, सतार खां, शायब खां, देवीसिंह, आमद खां, घमंडसिंह, मोदे खां, सखि मोहम्मद, रणवीरसिंह भाटी, सालेह मोहम्मद, हसन खां, बरकत खां और ऊमर खां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।