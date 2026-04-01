सोनार दुर्ग बना ग्लोबल आइकन, हेरिटेज संग टूरिज्म को मिल रही नई उड़ान

पीत पाषाणों की आभा से दमकता ऐतिहासिक सोनार दुर्ग आज वैश्विक पहचान का मजबूत प्रतीक बन चुका है। करीब 870 वर्षों से अपनी स्थापत्य भव्यता और सांस्कृतिक जीवंतता के कारण यह दुर्ग देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। हर वर्ष दस लाख से अधिक पर्यटक इस अनूठे किले को देखने पहुंचते हैं। वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ी है। सोनार दुर्ग विश्व के चुनिंदा लिविंग फोर्ट में शामिल है, जहां आज भी करीब साढ़े तीन से चार हजार लोग निवास करते हैं। किले के भीतर पारंपरिक जीवनशैली आज भी जीवंत है, जो इसे अन्य धरोहर स्थलों से अलग पहचान देती है। ऊंची प्राचीरें, 99 बुर्ज और घुमावदार गलियां यहां की स्थापत्य उत्कृष्टता का प्रमाण हैं।