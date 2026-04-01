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जैसलमेर: 40 डिग्री में पावर कट का झटका, दिन भर बेहाल रहे बाशिंदे

स्वर्णनगरी के कई भागों में अप्रेल की तपती गर्मी के बीच गुरुवार को बिजली कटौती ने जन-जीवन को झकझोर दिया। सोनार दुर्ग सहित शहर के कई भागों में सुबह करीब पौने ग्यारह बजे अचानक बिजली गुल हुई और शाम पौने पांच बजे तक हालात सामान्य नहीं हो पाए।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 16, 2026

स्वर्णनगरी के कई भागों में अप्रेल की तपती गर्मी के बीच गुरुवार को बिजली कटौती ने जन-जीवन को झकझोर दिया। सोनार दुर्ग सहित शहर के कई भागों में सुबह करीब पौने ग्यारह बजे अचानक बिजली गुल हुई और शाम पौने पांच बजे तक हालात सामान्य नहीं हो पाए। करीब 40 डिग्री के पार पहुंचते तापमान में यह व्यवधान लोगों के लिए कोढ़ में खाज जैसी स्थिति के तौर पर देखने को मिला। ग्रामीणों के अनुसार जैसलमेर में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती गंभीर चुनौती बनती जा रहा है। सिस्टम को बदलते मौसम और बढ़ती मांग के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। उनके अनुसार गर्मी के चरम दौर से पहले यदि व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं किया गया, तो ऐसे हालात बार.बार सामने आ सकते हैं और आमजन की परेशानी और बढ़ेगी।

परेशानियों का कॉम्बिनेशन

-दोपहर के समय तापमान 40 डिग्री के आसपास

-कूलर, पंखे और एसी पूरी तरह बंद

-घरों में बुजुर्ग, बच्चे और मरीज सबसे अधिक प्रभावित

बिजली गुल के दौरान शहर का हाल

-बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा

-दुकानदारों का कामकाज प्रभावित

-पानी की मोटरें बंद, सप्लाई पर असर

-इन्वर्टर और बैटरी भी जवाब देने लगे

यूं बढ़ी परेशानी

-सुबह 10:45 बजे के आसपास बिजली कट

-लगभग 6 घंटे तक सप्लाई प्रभावित

-दोपहर में 40 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज

-पीक आवर में बिजली कटौती का अधिक असर

हकीकत: बिजली तंत्र की तैयारियों पर सवाल

-गर्मी शुरू होते ही लोड बढ़ता है

-पुराने नेटवर्क पर दबाव बढ़ता है

-मेंटेनेंस की कमी से फॉल्ट की आशंका

यहां सुधार की दरकार

-प्री-समर मेंटेनेंस ड्राइव को मजबूत करना

-हाई लोड क्षेत्रों की पहचान कर नेटवर्क अपग्रेड

-बैकअप सप्लाई सिस्टम तैयार रखना

-रियल टाइम फॉल्ट ट्रैकिंग और त्वरित रिस्पॉन्स

बच्चों और बुजुर्ग परेशान

सुबह से शाम तक बिजली गुल रही। करीब 40 डिग्री में घर में रहना मुश्किल हो गया। कूलर व पंखे बंद होने से बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई।

-रमेश कुमार, स्थानीय निवासी

व्यापार पर भी प्रतिकूल असर

दोपहर के समय बिजली नहीं रहने से पूरा व्यापार ठप हो गया। ग्राहक भी नहीं आए और इलेक्ट्रॉनिक सामान चल नहीं पायाए सीधा नुकसान उठाना पड़ा।

-पवन सोनी, स्थानीय निवासी

प्रतिकूल मौसम में परेशानी

बिजली कटने से विद्युत संचालित उपकरण नहीं चल पाए। गर्मी में घर का काम संभालना बेहद मुश्किल हो गया। प्रतिकूल मौसम में ऐसी समस्या चिंता बढ़ा रही है।

-अरुणादेवी, गृहिणी

विभाग का तर्क- फॉल्ट दुरुस्त करने में लगा समय

डिस्कॉम के सहायता अभियंता के विनोद तंवर के अनुसार शिव मार्ग क्षेत्र में विद्युत लाइनों में तकनीकी फॉल्ट सामने आया, जिसे दुरुस्त करने के बाद विद्युतापूर्ति सुचारु कर दी गई

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Published on:

16 Apr 2026 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: 40 डिग्री में पावर कट का झटका, दिन भर बेहाल रहे बाशिंदे

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