दिन दहाड़े सुनार की दुकान में चोरी का प्रयास, थाने में शिकायत दी

पोकरण कस्बे में पुलिस थाने के सामने स्थित एक मॉल में हुई चोरी पर मामला दर्ज किया गया है। कस्बे में पुलिस थाने से केवल 100 फीट की दूरी पर सामने ही एक मॉल स्थित है। यहां दिन दहाड़े आई कुछ महिलाओं ने पोशाकें चुरा ली। पुलिस के अनुसार मॉल के सेल्समैन ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल कुमावत ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि दो दिन पूर्व एक गाड़ी में सवार होकर चार महिलाएं व एक चालक यहां आए। महिलाएं कपड़े खरीदारी के लिए मॉल में घुसी। खरीदारी के दौरान करीब सात-आठ पोशाकें चुराकर अपने पहने हुए वस्त्रों में छिपा दिए और गाड़ी से रवाना हो गए। जब उन्हें संदेह हुआ तो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की तो जानकारी मिली कि करीब 50 हजार रुपए की पोशाकें चुराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मालाराम कर रहे है।