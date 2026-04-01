अनुपमा जोरवाल ने संभाला जिला कलक्टर का कार्यभार

सीमावर्ती जैसलमेर में कलक्टर पद पर एक बार पुन: नियुक्ति मिलने पर अनुपमा जोरवाल ने कहा कि वे इससे खुशी व जिम्मेदारी का अनुभव कर रही हैं। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में जोरवाल ने कहा कि पिछली बार उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। उस समय जो चुनौतियां थी, उन पर काम नहीं हो सका था, हालांकि शुरुआत कर दी गई थी। गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने पूर्व में साल 2018 में 9 मई से 22 जुलाई तक कार्य किया था। करीब ढाई माह में ही तब उनका स्थानांतरण हो गया था। कार्य संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर जोरवाल ने कहा कि जिले में भूमि, पर्यटन और सीमांत क्षेत्र में विकास संबंधी प्रमुख मसले हैं। जिन पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा गर्मी के मौसम में जल प्रबंधन, जल और बिजली की सुचारू आपूर्ति के साथ वर्तमान में ज्वलंत एलपीजी गैस आपूर्ति पर फोकस रहेगा। कलक्टर ने कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समय-समय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शासन को सुशासन की दिशा में बढ़ाने की पहली कड़ी आमजन से संवाद है।