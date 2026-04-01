जैसलमेर: चोरों का नेटवर्क सक्रिय, शहर से नहर तक बढ़ता खतरा

जैसलमेर. विगत दिनों सरहदी जिले के अलग-अलग भागों में हुई चोरी की घटनाए एक संगठित पैटर्न के रूप में उभर रही हैं। चोरी की घटनाएं अब केवल शहरी सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं। शहर से लेकर नहरी क्षेत्र तक फैले इलाकों में बीते एक सप्ताह के भीतर तीन बड़ी वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके अलावा भी लगातार सामने आ रही घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि अपराधी अब मौके के बजाय रणनीति के तहत वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गर्मी का मौसम इस ट्रेंड को और तेज करता दिख रहा है। दोपहर के समय शहर के कई हिस्सों में सन्नाटा छा जाता है, जिससे निगरानी स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ती है। इसी खालीपन का फायदा उठाकर चोर सुनियोजित तरीके से सक्रिय हो रहे हैं। जैसलमेर में तापमान बढऩे के साथ अपराध का टाइमिंग पैटर्न भी बदल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले रात में चोरी होती थी, लेकिन अब दिनदहाड़े भी वारदातें बढ़ रही हैं। शहर में बढ़ते अनजान चेहरों ने सुरक्षा ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी को उजागर किया है—सत्यापन। इसी तरह नशे की बढ़ती लत अब चोरी की घटनाओं से सीधे जुड़ती नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में चोरी की घटनाएं नशे के लिए पैसों की जरूरत से जुड़ी हुई हैं। इससे अपराध का चक्र लगातार चलता रहता है।