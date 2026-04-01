पॉश कॉलोनी में जनसुविधाओं का भी रहता है टोटा, आवारा श्वानों की समस्या भी बढ़ी

जैसलमेर शहर में मीटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार को जैसलमेर के पॉश मानी जाने वाली जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र में विविध वर्गों के लोगों से चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने रोष जताया कि शहर के इस मुख्य क्षेत्र की जनसमस्याओं की तरफ संबंधित विभागीय अधिकारियों का यथोचित ध्यान नहीं जा रहा है। कॉलोनी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सुचारू विद्युत आपूर्ति से जुड़ी हुई है। यहां कई-कई घंटों तक बिजली की किसी न किसी कारणवश अघोषित कटौती पिछले कई वर्षों से आम समस्या बन चुकी है। विशेषकर गर्मी के सीजन में यह समस्या आमजन की तकलीफ बन चुकी है। इसके अलावा कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या भी बनी रहती है। क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था भी एक समान नहीं है। कहीं पर यह संतोषजनक है तो कहीं पर व्यवस्था में छ्रिद्र साफ नजर आते हैं। विशेषकर सडक़ों पर जमा धूल कई जगहों पर इतनी मात्रा में है कि ग्रामीण इलाका होने का आभास होता है। क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सडक़ों की हालत भी खस्ता है। नालियों की टूट-फूट भी समस्या बनी हुई है।