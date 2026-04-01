70 लाख क्लेम घोटाले में पूर्व एमडी और कैशियर गिरफ्तार

इसके बावजूद 8 सितंबर को 20 लाख रुपए और 25 सितंबर को 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस तरह कुल 70 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी का मुख्य खाता जैसलमेर शाखा में होने के बावजूद भुगतान चांधन शाखा से किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत किसानों के खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर नहीं की गई। राजस्थान को-ऑपरेटिव एक्ट की धारा 55 और 57 के तहत हुई जांच में चार अधिकारियों को दोषी पाया गया। मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक आरोपी पहले से जमानत पर है, जबकि एक की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले में गहन पूछताछ कर रही है।