Jhansi Blast: गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, छत उड़ी, दहशत में लोग बाहर निकले

cylinder blast in Jhansi: बीती रात सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि कमरे की सीमेंटेड शेड उड़ गई। विस्फोट की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बगल में पुलिस चौकी स्थित है। सिपाही भी चौकी छोड़कर बाहर निकल आए। घटना की जानकारी की गई। घर का ऊपरी मंजिल धू-धू कर जल रहा था। आनन-फानन फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बातचीत के दौरान जानकारी हुई कि महिला ने मंदिर में दीया जलाया था और नीचे आ गई। इसके बाद विस्फोट हो गया। मामला नैनागढ़ चौकी के पास का है।